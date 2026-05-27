「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（２７日、伊勢崎）オールドファンに“試走参考外の穴男”として人気がある栗原勝測（６１）＝伊勢崎・２０期＝が、オープニングを逃げ切り、２次予選Ａに進出した。試走は４３と遅かったが、０ハンからマイペースで逃げ、直後の２番手に迫った前田淳（山陽）を、再三カットする“ため逃げ”で巧みに押し切った。「暑いかなと思って、キャブのセットを変えていった。トルクより乗り