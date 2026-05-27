偽の在留カードを作ったとしてベトナム国籍の男3人が逮捕されました。容疑者の自宅からは50枚以上の偽造カードが押収されています。【映像】偽の在留カードを作成か ベトナム国籍の男3人逮捕栃木県佐野市のベトナム国籍ファン・ヴァン・タイ容疑者（30）ら3人は、3月、在留カード1枚を偽造した疑いがもたれています。警察によりますと、SNS上で在留カードなどが密売されていることから、売り主を捜査していたところ3人がカー