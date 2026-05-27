ニセの逮捕状を個人宅に送りつける詐欺の手口が、石川県内でも相次いでいます。実際にニセの逮捕状が届いたという石川県内の女性が27日、テレビ金沢の取材に応じました。その手口とは…被害女性：「警察にしては荒いこと言うなと、警察だと信じ込んでいるから誰にも相談しなかった」今回、テレビ金沢の取材に答えた石川県内に住む80代の女性。その手口は、自宅に掛かってきた電話で警察官を名乗る男でした。 「暴力団の男を逮