【フェイラー×「ドラゴンクエスト」コラボデザインアイテム】 抽選応募期間：5月27日16時～6月2日11時59分 当選発表：6月15日15時～6月16日 商品発送：6月19日より順次発送 店舗受取：6月19日～6月25日 フェイラージャパンは、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」と、ドイツの伝統工芸織物シュニール織の