ノアの拳王（４１）が２７日、自身のユーチューブチャンネル「拳王チャンネル」で、ブシロードが新日本プロレスの株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡した件について、見解を語った。２０１２年２月から新日本の親会社となったブシロードは約３６億円で既存株主だったテレ朝と、サイバーエージェント社に全株式を譲り渡した。ブシロードはスターダムの株式は保有したままだが、日本プロレス界の勢力図が大きく変わる