2000年代に“K-POPブームの先駆者”として日本の音楽シーンを席巻した女性アーティストの近影に、ネット上で驚きの声が相次いでいる。その人物とはBoA（39）だ。BoAは2001年5月、当時14歳という若さで日本デビュー。透明感のある歌声と高いパフォーマンス力で人気を集め、『VALENTI』や『メリクリ』など数々のヒット曲を世に送り出した。後のK-POPブームを切り拓いた存在としても知られている。昨年12月31日には、25年間所属した韓