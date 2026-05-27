【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の寺島進が27日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車を披露し、話題を呼んでいる。【写真】62歳大御所俳優「渋くてかっこいい」愛車の最高級セダン◆寺島進、愛車披露寺島は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！逢いたかったぞ」とつづり、愛車が修理から返ってきたことを報告。投稿された写真には、最高級セダンとして知られる日産のプレジデントが映っており、美しいホワイ