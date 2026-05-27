5月27日岡山県知事が岡山商工会議所連合会へ協力要請提供：岡山県 岡山県の伊原木隆太知事が27日、岡山県商工会議所連合会の松田久会長を訪れ、若者の県内企業への就職促進について協力を要請しました。 岡山県は個人の主体的なキャリア形成による職場定着の促進や、勤務間インターバルの導入など、多様な働き方が実現できる職場環境づくりへの協力を求めています。 岡山県によりますと、県外の大学に進学した