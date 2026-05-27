ドル指数は小動き、１０日線付近に停滞＝ロンドン為替 本日のドル指数は小幅に低下も動きは鈍い。前日NY終値99.169から小幅に低下し、99.040から99.140のレンジで揉み合っている。１０日線（99.168）近傍での推移となっている。 ドルインデックス＝99.07(-0.10-0.10%)