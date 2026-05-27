ドル円１５９．３５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は159.35近辺、ユーロドルは1.1645近辺で推移している。ドル円は東京午前の159.18付近を安値に上昇、ロンドン序盤には159.44付近まで高値を伸ばした。4月30日以来のドル高・円安水準となっている。この日は政府・日銀による5兆円規模の実弾介入が観測され、160円台後半から155円台まで急落する動きを示していた。市場では