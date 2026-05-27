ポンドは上値抑えられる、対ユーロでの売りが鮮明＝ロンドン為替 ポンド相場は対ドルや対円で底堅く推移も、限定的な値動きにとどまっている。対ユーロでのポンド売りの流れが鮮明となっている。ユーロポンドは東京早朝の0.8646付近を安値に買われ、ロンドン序盤には高値を0.8663付近に伸ばしている。ポンドドルは1.3441-1.3459での揉み合い。ポンド円は東京早朝の214.11付近を安値にロンドン朝方の214.42