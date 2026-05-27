26日夜、飯田警察署に鉄パイプを持った少年など2人が押し入り、ガラス窓などを壊しました。その場にいた警察官が拳銃を構えて警告し、2人を現行犯逮捕しました。玄関のガラスが割られ、一部がシートで覆われていた27日朝の飯田警察署。建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、自称、飯田市に住む17歳の会社員の少年と、小諸市に住む自称、無職の18歳の男です。2人は、26日午後8時すぎ、飯田警察署に長さ1メートルほどの鉄