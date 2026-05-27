雨のシーズンが始まりつつありますが、防災に関する気象情報が、あす（28日午後）から大きく変わります。私たちは、どのように災害に備えなくてはいけないのでしょうか？【CGで確認】「レベル4」までに避難完了を！新たな「防災気象情報」一覧新「防災気象情報」が運用開始にどう変わる？井上貴博キャスター：現在の気象警報が制定されてから70年以上経ちますが、今回は歴史的な大転換です。これまで災害が増えているので、気象