中国が日本に対する輸出規制を強化して以降、レアメタルの一つ、タングステンの加工品の輸出が止まっていることが分かりました。中国から日本への輸出が止まっているのは、炭化タングステンとタングステン粉末です。タングステンは金属を加工する切削工具などに広く使用されていますが、中国が世界の生産量の8割以上を占めていて、日本の製造業への影響が懸念されます。中国税関総署によりますと、今年1月、炭化タングステンはおよ