歌手の辰巳ゆうとさんが、「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026-Transformation-」東京公演の公開リハーサルを行いました。【写真を見る】【 辰巳ゆうと 】髪色の変化で「ジロジロ見られる」今後も「みなさんに驚いてもらえる変化をお送りしたい」公開リハーサル後の囲み取材では、辰巳さんは?自分の中でも挑戦的な内容になっている。不安な気持ちもあるんですが、あとはやるだけと覚悟を決めて挑みたい?と、気合充分。