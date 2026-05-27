◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-日本ハム(27日、甲子園球場)阪神の大竹耕太郎投手の超スローボールに球場がどよめきました。1点リードの4回1アウトランナーなしの場面、大竹投手は3番・カストロ選手へ初球を投じると、場内の球速表示は70キロをマーク。見逃しでストライクを奪います。2球目は112キロのチェンジアップで空振りを奪うと、最後は116キロのチェンジアップでタイミングを外し3球三振としました。