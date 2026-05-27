木曜日は全国的に曇りや雨となるでしょう。午後は北日本や北陸で本降りになる所が多そうです。また、水曜日に発生した台風6号は今後、発達しながら北上し、日曜日以降は沖縄の南を進む見通しです。【CGを見る】週間天気予報【全国的に曇りや雨】木曜日は全国的に曇りや雨となりそうです。西日本から北日本は午前中から所々で雨が降るでしょう。念のため雨具を持っておくと安心です。午後からは北日本で雨の範囲が広がり、夕方以降