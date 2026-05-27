アメリカとの戦闘終結に向けた交渉でイラン側が資産凍結の解除など、高いハードルを求めています。手詰まり感のあるトランプ大統領、本当に合意できるのでしょうか。来月14日に80歳となるトランプ大統領。史上最高齢で大統領に就任しており、集中力を欠いた様子や右手のあざなどから健康不安の憶測を呼んでいます。そのトランプ氏、2期目の就任後3回目となる健康診断の結果をこうアピールしました。トランプ大統領「6か月ごとの健