11人組グローバルボーイズグループ・INIの藤牧京介が、オリジナル楽曲「Yourself」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて公開した。【動画】INI藤牧京介、髪色がハイトーンに変化オリジナル楽曲「Yourself」MV公開「Yourself」は藤牧とDa-iCE・工藤大輝が作詞・作曲を含め共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリースした。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新し