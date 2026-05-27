女優の大地真央（70）が27日、自身のインスタグラムを更新し、“マダム姿”を披露。また、“猫親戚”の有名俳優を明かした。大地は「5月15日に公開されました映画『正直不動産』のオフショット」とし、ファーのコートとゴールドのドレス姿の写真を投稿。「マダム仕様のヘアメイクと素敵な毛皮とジュエリーに包まれてマダムが完成します」と説明した。また、俳優の高橋克典が撮影した2ショットも披露し「猫親戚の克典さんが