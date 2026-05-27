大雨シーズンに備える。27日、庄内川河川事務所で、堤防の決壊を想定した図上訓練が行われました。 【写真を見る】庄内川の堤防決壊… 名古屋駅が最大3ｍ浸水する想定で図上訓練 ｢いかに想像力を高めるかが問われる｣ 庄内川は想定を超える雨が降り、名古屋の市街地側の堤防が決壊すると名古屋駅が最大3メートル浸水する想定です。 （庄内川河川事務所 鈴木高事務所長）「いかに想像力を高めるか、備えていくかが問