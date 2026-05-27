自民党本部自民党のスポーツ立国調査会（会長・橋本聖子元五輪相）は27日、五輪の出場権が懸かる予選や海外合宿の遠征費について、国のさらなる支援を求める方針を固めた。物価高や原油価格高騰を踏まえた対応で、近く政府に提出する提言に盛り込む。複数の関係者が明らかにした。五輪出場権を得るには、各競技の国際大会を転戦してポイントを重ねることや、指定された大会での好成績が求められる。2028年ロサンゼルス五輪に向