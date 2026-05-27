酒井庸行国土交通副大臣（中央）にリニアの早期全線整備などを求める要望書を手渡す6県の知事＝27日午後、東京都千代田区静岡県の鈴木康友知事は27日、リニア中央新幹線静岡工区の着工容認に前向きな姿勢を示した。JR東海の環境保全策を県の対策部会が了承したことに触れ「（着工容認の判断へ）大きなヤマ場を迎えている」と強調した。リニア沿線の10都府県でつくる建設促進期成同盟会が東京都内で開いた総会で述べた。会合後