元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫婦生活について語った。2020年11月に当時テレビディレクターの男性と結婚した野呂。この日は両親や弟の家族、夫とディズニーリゾートを泊まりがけで訪れた際の写真を披露した。司会の黒柳徹子から「結婚なさって、生活に変化はあったんですか」と振られ、「最初の頃は生活が合わないというか、ケンカも凄く