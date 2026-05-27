デビュー9年目の辰巳ゆうと（28）が27日、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026−Transformation−」の東京公演を行った。完売となった名古屋に続く公演で、同様に超満員のファン約1900人が詰めかけた。ツアータイトルの「Transformation（トランスフォーメーション）」は変革の意味。今年のテーマを「変化の1年」とし、新たな変化に富んだ辰巳ゆうとを目指すという。その