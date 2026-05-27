5月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から福岡県福岡市にて開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に出場する男子U18日本代表選手12名を発表した。 同大会は、2026年8月にインド・アーメダバードで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」の出場権をかけた東アジア地区予選。中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、日本、韓国の5チームが出