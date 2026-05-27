5月27日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。 横浜ビー・コルセアーズは名古屋ダイヤモンドドルフィンズから実力2名を獲得。元日本代表の佐藤卓磨と帰化選手のビッグマンであるカイル・リチャードソンが、新たに“海賊”の一員となった。 同じく元日本代表で去就を発表したのが、サンロッカーズ渋谷の田中大貴と