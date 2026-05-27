きょう（27日）高松市で軽乗用車が電柱に衝突、運転していた男性がけがをしました。 【写真を見る】軽乗用車が電柱に衝突する事故男性を救急搬送【香川】 男性1人を救急搬送 きょう午前9時50分ごろ、高松市宮脇町で「車が電柱に衝突した」という内容の119番通報がありました。警察や消防によりますとこの事故で軽乗用車を運転していた高齢とみられる男性が、頭を打つなどして病院に運ばれましたが意識はあるということです。