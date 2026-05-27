（台北中央社）政府は27日、深刻化する少子化に対応するため、新たな人口戦略として18項目の措置を発表した。0〜18歳までの成長手当給付や体外受精に関する補助金の増額、育児休暇の適用年齢引き上げなどが盛り込まれた。頼清徳（らいせいとく）総統は記者会見で、子育ては従来、個人の責任だと見なされてきたとし、「今後は国家や社会、企業が分担して支える体系に引き上げられる」と述べた。内政部（内務省）戸政司の統計による