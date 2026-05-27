山形県東根市の児童が、泥んこになりながら初めての田植えを体験しました！みんな、泥んこになりながら、がんばっていました。 【写真を見る】『かりがね』とは？ 泥まみれになりながら自由に！楽しく！ 児童が初めての田植えを体験（山形・東根市） 東根市立長瀞小学校で地域と連携して行っている恒例行事、「かりがね少年教室」。 きょうは、地元の米農家を先生に招き学校のすぐ隣の田んぼで田植えを体験します。 まずは、古