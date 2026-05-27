「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート風を味方に仲間と息をあわせて漕ぎ進む！酒田西高校ボート部を紹介（山形） きょうは、風を味方に仲間と息をあわせて漕ぎ進む、酒田西高校ボート部を紹介します。