山形県内で特殊詐欺の新たな手口が確認されました。 【写真を見る】【ニセ書類画像】全国的にも珍しいケース…新たな特殊詐欺の手口が発覚だます相手を「被害者」に見立てる“ニセ警察詐欺”か届いた書類はまるで本物のようだった 次々と新たな手口が生まれる特殊詐欺。今回は偽造の書類を使った、巧妙な手口が見えてきます。 ■実際に使われた書類はまるで“本物” 山口颯太記者「こちら、今回詐欺に使われた書類