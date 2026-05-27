山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が３週連続で注意報レベルとなっています。 【写真を見る】「みずぼうそう」患者数3週連続で注意報レベル前週から5倍の人数になった保健所も（山形） 県によりますと、今月１８日から２４日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患者数は３２人でした。 １定点医療機関当たりの患者数は１．