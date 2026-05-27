〇リプロセル [東証Ｇ] CVI Investmentsを割当先とする293万2000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は127円。 ○ＥＤＰ [東証Ｇ] 竹内工業など2先を割当先とする48万3000株の第三者割当増資を実施する。 [2026年5月27日] 株探ニュース