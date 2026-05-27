27日(水)も各地で気温が上がり、所々で真夏日になりました。最高気温は、新潟市中央区で30.1℃を観測し、今シーズン初めての真夏日になりました。そのほかも、長岡市など所々で30℃を超えて厳しい暑さになりました。 さて、28日(木)は天気が下り坂となりそうです。 ◆28日(木)の天気の移り変わり 朝のうちは大きな天気のくずれはなく、雲の間から日の差すところがあるでしょう。時間を進め、午前中は晴れ間もあ