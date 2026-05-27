健康に前向きな社会の実現を目指し、社名と同じコンディショニングブランドを展開する「TENTIAL(テンシャル)」は、全国の20〜60代の男女400名を対象に“夏の睡眠環境に関する実態調査”を実施。2026年5月26日、こちらの調査結果をもとにした「冷房時代における夏の睡眠」に関するメディア向け勉強会を都内にて開催した。【写真を見る】高機能寝具として注目される「BAKUNE 掛け布団 クール」(右)、「BAKUNE 掛け布団 オーガニック