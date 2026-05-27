中国・河南省南陽市のスーパーで買い物をした女性が抽選くじを引いたところ、サッカーワールドカップ（W杯）の試合のチケットが当たり、注目を集めている。中国メディアの封面新聞が26日に伝えた。記事によると、当事者の女性は先日、子どもを連れて市内にある開元広場のスーパーへ行き、歯磨き粉などを購入した。その後、広場内の店舗で1回128元（約3000円）以上の買い物をすると参加できる抽選イベントに参加したところ、「特賞