5月26日の米報道によると、ルビオ米国務長官の上級補佐官で、米国務省顧問兼政策企画部長のマイケル・ニーダム氏が、大統領副補佐官（国家安全保障担当）に起用されました。 ニーダム氏は2018年から当時上院議員だったルビオ氏の首席補佐官を務め、その後、ルビオ氏と共にトランプ政権に加わりました。ルビオ氏は現在、米国務長官と兼任で、トランプ大統領の国家安全保障担当補佐官も務めています。（提供/CGTN Japanese）