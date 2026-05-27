熊本県内で初めて、ふるさと納税の対象自治体から除外された山都町で、原因を調査していた第三者調査委員会が、報告書をまとめました。 【写真を見る】「ルール順守の意識が欠如」山都町のふるさと納税除外問題で第三者委専門人材の育成、相談体制を整備へ 第三者調査委員会から、山都町の坂本靖也町長に手渡された報告書。そこにまとめられていたのは、山都町がふるさと納税の対象自治体から除外されるに至った原因に