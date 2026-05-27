5月28日午後から、新しい防災気象情報に切り替わります。大切な変更点をお伝えします。 【写真を見る】【変わる！気象情報】氾濫・大雨・土砂災害・高潮に「レベル4危険警報」導入危険な場所から全員避難を大きな河川はそれぞれ氾濫情報 新しい防災気象情報では、「氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、5段階の警戒レベルに合わせて発表され、「レベル4危険警報」が新しく設けられています。 今回は「