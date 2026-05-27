日本航空は、客室乗務員が乗務前の検査でアルコールを検知したため乗務できず、便が遅れたとして謝罪しました。日本航空・安全統括管理者中川由起夫氏「このたびは誠に申し訳ございませんでした」日本航空によりますと23日朝、広島発羽田行きの便に乗務予定の客室乗務員からアルコールが検知され、交代要員確保のため出発が40分ほど遅れました。客室乗務員は50代のチーフで、前日、ホテルのラウンジでビールと白ワインを2杯ずつ