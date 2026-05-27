お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、Z世代について持論を展開した。クロちゃんは「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と持論を展開。また「あーん、防御力って大切だしんよー！攻撃は最大の防御とかいうけど、責任かかってくる時あるからねー」ともつづっていた。ユーザー