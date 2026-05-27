news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「事故起こし運転交代…さらに事故『誤って前進』計3人ケガ」についてお伝えします。◇事故が起きたのは26日午後、群馬県渋川市のスーパーの駐車場です。通報「車と歩行者の事故。その後、車を移動したら、さらに3人と衝突した」立て続けに2つの事故が起きました。警察によりますと、最初に事故を起こしたのは、77歳の女性です。女性は知人と買い物をするためにスーパーで、駐車