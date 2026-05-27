日本維新の会の政治改革実現本部は27日、衆議院の選挙制度に関する党としての案をとりまとめました。とりまとめられた案では、現状の小選挙区比例代表並立制に対し、・中選挙区制などの導入を含めた抜本的な制度改革の必要性や、・候補者の比例復活の際に必要な得票率の引き上げ、・比例名簿の登載者が不足した場合にはその不足した議席分を欠員とすることなどが盛り込まれています。また、若者の政治参加を拡大させるため、被選挙