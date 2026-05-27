記者会見する埼玉県立小児医療センターの岡明病院長＝27日午後、埼玉県庁埼玉県立小児医療センター（さいたま市）で白血病患者5人が抗がん剤の髄腔内注射後に神経症状を発症し、うち1人が死亡した問題で、同センターは27日、外部有識者らによる医療事故調査委員会の会合を開き、神経症状の原因とみられる薬剤「ビンクリスチン」の混入を防止する対策を取りまとめた。一方、委員からは、薬剤混入の原因特定は困難だとの意見があっ