講演する山中伸弥京都大教授＝27日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ人工多能性幹細胞（iPS細胞）作製発表から20年となるのを前に、山中伸弥京都大教授が27日、都内の日本記者クラブで講演した。iPS細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて「ここまでこられたのは素晴らしいが、これからが本当の勝負どころだ」と述べた。山中氏は、iPS細胞を使用し、国内で15を超える臨床研究や臨床試験（治験）が