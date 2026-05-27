伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は27日が初日。6Rで試走タイムがメンバー中トップの3秒30だった地元成長株の浅倉樹良（26＝伊勢崎）。しかし、レースは思うように追い上げることができない。「試走のいい感触が全くなかった」と苦しい足色で番手を上げられず「周回の終盤はタイヤに負担をかけてしまった」と悪循環でまさかの4着。勝利どころか車券にも絡めなかった。レース後は「セッティ