２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２０１円４９銭（０・４０％）安の５万４２８円８８銭だった。２日連続で下落した。全銘柄のうち、５割超にあたる１７０銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、３円３２銭（０・０１％）高の６万４９９９円４１銭だった。読売３３３とは異なる値動きとなった。中東情勢の不透明感の高まりを受けて長期金利が上昇傾向に