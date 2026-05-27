バレーボール女子日本代表・岩澤実育が２６日、インスタグラムを行進。ともにヘアスタイルをチェンジした日本代表主将・石川真佑との２ショットを投稿した。岩澤は「切って、パーマして、染めました」と自身のワンショットを公開。続けて「まゆもバッサリ」と、ロングからミディアムヘアとなった石川との２ショットも披露した。石川もこの投稿をリポストし、ピースサインの絵文字を付けた。石川は１４日の誕生日にロングヘア