27日、日本航空（JAL）は会見を開き、客室乗務員の勤務前の過度な飲酒により、航空便に遅延が発生した事案の詳細について説明した。【映像】CA→役員に抜擢されたJAL中野氏（説明する様子）5月23日の広島発・羽田行きの日本航空252便において、乗務予定だった客室乗務員から事前にアルコールが検知されたため乗務から外し、交代要員の確保に時間を要したことで42分の遅延が発生した。その後の調査で、当該客室乗務員と、体調不